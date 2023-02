Glovo Maroc, la plateforme technologique de livraison multicatégories, a dévoilé « Glovo Delivered 2022″, son rapport annuel qui revient sur les habitudes de consommation au cours de l’année écoulée. Le rapport dévoile les faits marquants de 2022 ainsi que les principales tendances de livraison à venir.

Au Maroc, le rapport « Glovo Delivered 2022 » révèle notamment :

Une augmentation de 268 % des commandes de cuisine traditionnelle marocaine par rapport à 2021.

Une augmentation de 129 % des commandes de courses alimentaires.

Une demande croissante de produits non alimentaires, notamment les fleurs, jouets et produits pour animaux de compagnie.

Que les habitants de la municipalité de Dar Bouazza à Casablanca sont les plus généreux en termes de pourboires.

Tendances alimentaires

Selon les commandes enregistrées en 2022, et s’agissant des commandes auprès des enseignes de restauration il s’avère que le burger est le plus demandé, suivi de près par la pizza et le tacos français. La cuisine traditionnelle marocaine a aussi le vent en poupe avec une augmentation de 278 % des commandes, le vendredi étant le jour préféré des Marocains pour commander le couscous, laissant place à la Rfissa et la Pastilla de poulet pour les autres jours de la semaine.

Fait intéressant: le rapport révèle que d’année en année, l’appétit des consommateurs marocains évolue et se diversifie. En effet, les commandes végétariennes ont augmenté de 97 % par rapport à 2022, même si cela reste majoritairement une option de semaine.

Le Wrap Veggie et le Wrap Houmous Avocado sont particulièrement appréciés par les consommateurs marocains en quête d’options végétariennes. La nouvelle catégorie de restaurants “premium”, qui regroupe des restaurants locaux de renom et qui propose des expériences culinaires haut de gamme, connaît notamment un franc succès auprès des consommateurs.

Livraison multicatégories

Une chose est sûre, Glovo affirme que les consommateurs utilisent de plus en plus sa plateforme comme un moyen fiable pour se procurer des produits non alimentaires en toute rapidité.

Les fleurs, en particulier les roses et les orchidées, ont été des achats de dernière minute très prisés des romantiques marocains, avec un pic le jour de la Saint-Valentin, suivi de près par le jour de la fête des Mères ainsi que la journée internationale de la femme. Autre fait marquant de la livraison multicatégories, les commandes de produits pour animaux de compagnie ont enregistré une augmentation de 865 % par rapport à 2021 !

Enfin, le rapport identifie aussi quelques anecdotes et commandes insolites placées via la bulle « Baguette Magique » par les utilisateurs marocains. Parmi les commandes les plus insolites en 2022, Glovo cite notamment une commande de filet de football, une assurance auto ou bien encore des lentilles journalières par des utilisateurs marocains.