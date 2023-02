Le spécialiste des guides de voyage australien, The Lonely Planet, vient d’établir un classement des meilleurs sites de randonnées au Maroc. Le site met en avant 5 destinations du royaume, reconnues pour leurs paysages et l’ambiance qui y règne.

Le Maroc dispose d’un paysage diversifié et unique en son genre, ce qui encourage les randonneurs locaux et étrangers à s’aventurer dans certaines régions recluses du pays, histoire de profiter d’une bouffée d’air frais.

The Lonely Planet indique que le royaume propose différentes destinations où l’on peut profiter du beau temps, mais aussi de mets culinaires traditionnels spécifiques aux différentes régions du pays. Il est possible de découvrir ces endroits dans le guide « Epic Hikes of the World », réalisé par le site spécialisé en guides de voyage.

Ainsi, la première destination est le mont Toubkal, situé dans le Haut Atlas. Les randonneurs peuvent profiter du paysage sur une distance de 1000 km, surtout durant l’automne et le printemps. Pour les plus courageux, il est possible de tenter l’ascension du mont et son pic de 4167 mètres. Un trajet qui peut prendre 6 heures en moyenne, où l’on peut se reposer dans l’un des refuges disponibles après cette aventure.

La deuxième destination est située dans la région d’Ifrane, où l’on peut voir les forêts de cèdre, ainsi que côtoyer de près des singes de barbarie. Il est possible d’y apercevoir d’autres formes de faune sauvage, notamment des renards et des sangliers à certains endroits.

Le troisième lieu à visiter n’est autre qu’Akchour, dans la région de Chefchaouen. Une fois de plus, l’on peut profiter de la verdure et du paysage montagneux. Les visiteurs peuvent profiter des nombreuses cascades de la région, et même s’y baigner. L’un des endroits à visiter absolument est le Pont de Dieu à Akchour, une passerelle rocheuse au niveau du parc national de Talassemtane.

La quatrième destination est le mont Saghro, dans le Sud marocain. Cette fois, on se retrouve face à un paysage désertique, des plaines arides, ainsi que différentes formations rocheuses. Il est possible de prendre part au circuit de Saghro, chose qui prend 5 jours à compléter. Le voyage commence à Tagdilt pour prendre fin à Kalaat M’Gouna.

La dernière destination à être proposée par le guide est le circuit allant de Moulay Idriss Zerhoun, dans la préfecture de Meknès, jusqu’aux ruines romaines de Volubilis.