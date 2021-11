Les investissements directs des entreprises chinoises en Afrique ont dépassé 43 milliards de dollars en fin 2020, indique un livre blanc publié à l’occasion de la tenue à Diamniadio, au Sénégal, du 28 au 30 novembre, de la huitième Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC).

Le livre blanc, intitulé « La Chine et l’Afrique dans la nouvelle ère : un partenariat d’égalité », et publié à deux jours du démarrage de cette huitième Conférence qui se tient au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), à Diamniadio, près de Dakar., indique que la Chine a établi plus de 3.500 entreprises de différents types à travers le continent.

Le 8e FOCAC est placé sous le thème ‘’Approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d’avenir partagé entre la Chine et l’Afrique, dans la nouvelle ère’’.

Les entreprises privées sont progressivement devenues la principale force d’investissement en Afrique. Plus de 80% de leurs employés sont locaux et elles ont directement et indirectement créé des millions d’emplois, note le document .

Le texte ajoute que la Chine est le ’’plus grand’’ partenaire commercial de l’Afrique pendant douze ans, depuis 2009, relevant que ’’la proportion du commerce de l’Afrique avec la Chine dans le commerce extérieur total du continent a continué d’augmenter et a dépassé 21% en 2020’’.

Le document fait remarquer que la technologie dans les exportations de la Chine en Afrique a enregistré une croissance notable, les exportations de produits mécaniques, électriques et de haute technologie représentant maintenant plus de 50% du total.

Le Livre blanc signale, d’autre part, que plus de 200 entreprises chinoises ont enregistré un stock d’investissement de 1,11 milliard de dollars dans le secteur agricole dans 35 pays africains.

Leurs investissements couvrent des domaines tels que la plantation, la reproduction et la transformation. Plus de 350 types de produits agricoles africains peuvent être échangés avec la Chine, souligne le livre blanc, précisant que tout cela assure une croissance stable du commerce agricole Chine-Afrique.

La Cérémonie d’ouverture de la 8e Conférence ministérielle, sera coprésidée, lundi à 12h00, au CICAD, par le président de la République Macky Sall et le chef de l’Etat chinois Xi Jinping (en ligne), avec la participation des Présidents de la République Démocratique du Congo, de la République arabe d’Egypte, de l’Union des Comores, de la République sud-africaine, de la commission de l’Union Africaine et du Secrétaire général des Nations Unies.

Le Forum sur la coopération Sino-africaine (FOCAC), créé en 2000, est une plateforme de dialogue politique dans le cadre de la coopération sud-sud et un mécanisme de coopération entre la Chine et l’Afrique basé sur le principe de l’égalité et des avantages mutuels.

La huitième conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine va adopter quatre documents, dont un plan d’action pour la période 2022-2024.

Il est aussi prévu, lors de ce Forum Chine-Afrique, une déclaration dite de Dakar et un plan d’action de Dakar 2022-2024. Un document relatif à la ‘’vision 2035 de la coopération sino-africaine sur la coopération et le changement climatique’’ sera également adopté par l’Afrique et la Chine.