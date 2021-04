Le système électrique au cours de la prochaine décennie sera basé sur les énergies propres et les énergies renouvelables, a indiqué lundi à Rabat, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah.

La prochaine décennie sera la décennie du développement durable et des énergies renouvelables, a déclaré Rabbah, en réponse à une question orale du groupe justice et développement sur “le développement des énergies renouvelables”, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, ajoutant que le Maroc a forgé une expérience exemplaire dans le domaine des énergies renouvelables.

La porte a été ouverte aux nouvelles énergies comme l’hydrogène, la mise en œuvre de la feuille de route 2021-2030 concernant les énergies propres basées sur le gaz et la feuille de route pour la bioénergie “Biomasse” 2021-2030, a-t-il souligné, précisant qu’aujourd’hui, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une feuille de route est en cours d’élaboration sur les énergies marines.

Le ministre a fait savoir, dans ce contexte, que son Département œuvre de concert avec le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique et le ministère de l’Économie et des Finances et de la Réforme de l’administration pour l’intégration de l’énergie dans tous les secteurs sociaux et économiques stratégiques, faisant état à la conclusion d’un accord avec le ministère de l’Industrie sur les zones industrielles, pour le développement de la recherche scientifique et l’attractivité des investissements dans ces secteurs.

En réponse à une autre question orale sur “l’utilisation des énergies renouvelables dans les secteurs agricole et industriel”, du groupe Haraki, le ministre a confirmé que la demande d’énergies renouvelables dans le secteur agricole a dépassé les attentes, notant que 10% des exploitations l’utilisent.

Il a ajouté, par ailleurs, que le ministère avait reçu de multiples demandes d’établissements industriels pour utiliser les énergies renouvelables, soulignant à cet égard qu’un accord avait été signé avec le ministère de l’Industrie pour généraliser les énergies renouvelables dans toutes les zones industrielles.