L’association Casamémoire organise les Nocturnes du Patrimoine de Casablanca durant deux soirées du mois de Ramadan, les 31 mars et 1er avril 2023 à partir de 21h00. Cet événement incontournable pour la ville offrira aux habitants et aux visiteurs l’opportunité de redécouvrir la richesse architecturale et culturelle de Casablanca, de nuit, à travers des circuits guidés.

Les participants pourront ainsi explorer l’histoire de l’Ancienne Médina de Casablanca, admirer le paysage urbain du centre historique de la ville, s’immerger dans l’architecture traditionnelle du quartier des Habous.

Au-delà de la simple visite guidée, les Nocturnes du Patrimoine de Casablanca offrent une expérience conviviale et culturelle, permettant aux participants de découvrir et redécouvrir la ville et ses ambiances nocturnes tout en partageant leur passion pour l’histoire et le patrimoine casablancais.

Aucune réservation n’est nécessaire pour participer à ces balades nocturnes guidées. Les intéressés n’auront qu’à se rendre aux points de départ à 21h00, les soirs des 31 mars et 1er avril 2023 de l’un des 3 circuits :

– L’ancienne médina, départ depuis le jardin public du Bd des Almohades (devant Sour J’did)

– Le centre-ville, départ devant la coupole Zévaco (Kora Ardiya) de la place des Nations Unies

– Le quartier des Habous, départ devant le siège de la région de Casablanca-Settat (Ancienne Mahkama du pacha) sur le boulevard Victor Hugo.