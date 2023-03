Le Ministère de la Jeunesse de la Culture et de la Communication (MJCC), Boeing et Amideast ont le plaisir de lancer un programme innovant d’enseignement et de formation aux disciplines techniques et scientifiques STIM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) qui a pour objectif d’approfondir la sensibilisation des jeunes Marocains à la durabilité environnementale, tout en leur apportant les compétences dont ils auront besoin pour relever ces défis.

Soixante jeunes filles et jeunes garçons, âgés de 18 à 25 ans, participeront au programme STEM for Sustainability qui débutera au mois d’avril. Cette formation leur permettra de s’immerger dans des activités favorisant l’acquisition des compétences techniques et scientifiques STIM, ainsi que d’intégrer le concept d’apprentissage basé sur des problèmes aux défis environnementaux locaux.

Ce programme a par ailleurs pour objectif d’accroître leur sensibilisation aux opportunités de carrière qu’offrent les matières scientifiques et techniques par le biais de présentations en salle de classe, ainsi que de visites de sites où les défis environnementaux sont relevés à l’aide de solutions reposant sur les disciplines STIM.

Le lancement de ce programme a eu lieu officiellement aujourd’hui dans les locaux de la Maison de Jeunes Ennour, un établissement rattaché au MJCC, situé dans l’arrondissement Yacoub El Mansour de Rabat, où le programme sera hébergé au cours des quatre prochains mois. La cérémonie s’est déroulée en présence de Kuljit Ghata-Aura, président de Boeing pour le Moyen-Orient, la Turquie et l’Afrique ; Mustapha Messoudi, Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ; Stephen P. O’Dowd, conseiller économique à l’ambassade des États-Unis au Maroc ; et Jennifer Smith, directrice régionale d’Amideast pour le développement de la main-d’œuvre et l’entrepreneuriat.

« Les programmes élaborés par Amideast et Boeing représentent une excellente opportunité de préparer la jeunesse à des carrières passionnantes dans l’industrie aéronautique, ce qui est crucial pour la croissance future de ce secteur. À l’heure où nous faisons tous l’expérience du défi mondial que représente le changement climatique, notre industrie joue la carte de l’innovation et du développement durable. C’est grâce à des programmes de ce type que nous pouvons inspirer la prochaine génération des professionnels de l’aéronautique en mettant à leur disposition les outils nécessaires pour accélérer le progrès et créer un avenir plus radieux au bénéfice du plus grand nombre », a déclaré Kuljit Ghata-Aura, président de Boeing pour le Moyen-Orient, la Turquie et l’Afrique.

Le Secrétaire général du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc a ajouté : « je me félicite que Boeing, une entreprise américaine d’envergure internationale, contribue au développement des compétences de la jeunesse du Maroc. L’attention particulière accordée à l’acquisition de connaissances techniques et scientifiques, ainsi que la formation dispensée pour permettre aux jeunes adultes d’utiliser au mieux des solutions reposant sur les disciplines STIM peuvent avoir un impact positif sur l’emploi des jeunes, ainsi que sur l’environnement local. »

Jennifer Smith, directrice régionale d’Amideast pour le développement de la main-d’œuvre et l’entrepreneuriat, a ajouté : « nous nous réjouissons d’étendre notre partenariat avec Boeing dans la région en proposant ce programme axé sur les disciplines STIM aux jeunes Marocains en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Ce programme bénéficie du soutien de la communauté locale tout en appuyant les priorités nationales définies par le gouvernement du Maroc en faveur de la jeunesse ».