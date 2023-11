Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, ce mercredi, la session d’installation des nouveaux membres de l’Académie du Royaume du Maroc, à l’occasion de l’ouverture de la première session de cette prestigieuse institution sous sa nouvelle configuration.

Cette session a été marquée par un message adressé par le roi Mohammed VI aux membres de l’Académie du Royaume du Maroc, dont lecture a été donnée par le secrétaire perpétuel de l’Académie, Abdeljalil Lahjomri.

Dans ce message, le Souverain a affirmé que l’Académie du Royaume du Maroc est devenue aujourd’hui un haut lieu de la promotion de la pensée, de la recherche scientifique et un espace privilégié d’échanges culturels entre continents.

« Véritable écosystème pour le développement des capacités intellectuelles et des compétences académiques dans les sciences humaines et sociales, l’Académie concourt à la progression de la recherche et à la mise en valeur du patrimoine historique et civilisationnel multiséculaire du Royaume du Maroc », a indiqué le Roi.

Afin que l’Académie puisse s’acquitter au mieux de ses missions, a précisé le Souverain, « Nous avons œuvré depuis 2015 à rendre ses structures opérationnelles, à renouveler son architecture organisationnelle ».

Cette action a été menée en plein accord avec les finalités et les dispositions de la Constitution du Royaume, qui visent à préserver l’identité nationale en tenant compte de ses composantes arabo-islamique, amazighe, saharo-hassanienne et de ses affluents africain, andalou, hébreux et méditerranéen, a poursuivi le Roi.