Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a annoncé, mardi, que son département planche sur la préparation d’une étude stratégique concernant la constitution d’une flotte nationale de commerce maritime forte et compétitive.

Répondant à une question à la Chambre des conseillers, le responsable gouvernemental a expliqué que le lancement de cette étude intervient conformément aux Hautes orientations royales, contenues dans le discours royal à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, dans lequel le Souverain a souligné la dimension atlantique du Royaume.

Cette étude « se penchera sur le diagnostic de la situation actuelle de la navigation commerciale afin de l’adapter aux meilleures pratiques internationales, dans le but de créer des conditions propices à encourager les investissements dans ce secteur », a ajouté le ministre.

Abdeljalil a souligné qu’au cours des vingt dernières années, un nombre important de secteurs vitaux ont été libérés, notamment le transport routier de marchandises, le transport aérien, ainsi que le transport maritime et les services portuaires, à l’exception du transport maritime de passagers, « en raison de sa particularité et de son importance stratégique ».

Le ministre a affirmé que le secteur du transport maritime est fortement lié au développement du secteur portuaire, soulignant que le Maroc a procédé à la transformation d’importants pôles portuaires le long des côtes méditerranéenne et atlantique et veillé à les relier aux réseaux autoroutier et ferroviaire.

Il a relevé que cette démarche a permis d’attirer des investissements internationaux dans le secteur du transport maritime et, partant, améliorer l’indice de connectivité maritime du Maroc, classé désormais au 20e rang à l’échelle internationale, grâce à sa connectivité à plus de 184 ports dans 71 pays.