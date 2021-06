La Confédération nationale du tourisme (CNT), qui regroupe l’ensemble des Fédérations professionnelles de l’industrie touristique marocaine, s’est réunie lundi à Casablanca afin de mettre en place la politique d’accueil destinée aux Marocains résidant à l’étranger (MRE), qui visiteront la Mère-Patrie au cours de la saison estivale (Opération Marhaba-2021) et ce, conformément aux instructions du Roi Mohammed VI.

La Confédération nationale du tourisme et l’ensemble de ses membres accueillent avec fierté et enthousiasme la sollicitude du Roi envers l’industrie touristique marocaine, et dont les orientations constituent un signal fort pour le redémarrage tant espéré du secteur du tourisme au Maroc, après plus de 15 mois d’arrêt d’activité, dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19″, a indiqué la CNT dans un communiqué.

Ainsi, a précisé la Confédération, l’ensemble des opérateurs s’engagent à accueillir les ressortissants marocains dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et leur réserve également des conditions tarifaires exceptionnelles pour leur séjour dans les établissements d’hébergement touristique classés, toutes catégories confondues et à travers l’ensemble du territoire national, ainsi que pour l’ensemble des prestations et services constituant l’expérience touristique marocaine.

Une campagne spécifique détaillant les modalités exceptionnelles pour la saison estivale 2021 sera diffusée dans les prochains jours, a fait savoir la CNT.