Les recettes de voyage en devises ont enregistré un record absolu de 105 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en progression de 12% comparativement à 2022, selon le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

« Après les arrivées records de 14,5 millions de touristes en 2023, c’est au tour des recettes de voyage en devises d’enregistrer leur record absolu de 105 milliards de dirhams. Il s’agit d’une croissance de 12% par rapport à 2022, confirmant la dynamique exceptionnelle du tourisme en 2023 », indique le ministère dans un communiqué.

« Les revenus du tourisme en 2023 ont franchi la barre des 100 milliards de dirhams, confirmant davantage la position du tourisme comme l’un des plus grands pourvoyeurs de devises pour notre pays », a dit la ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Et de soutenir : « Cette réalisation s’inscrit parfaitement dans l’objectif de la feuille de route d’atteindre 120 MMDH à horizon 2026, et nous continuerons de travailler sur la diversification de l’offre d’animation du Maroc qui devrait contribuer significativement à l’augmentation des dépenses des touristes étrangers ».