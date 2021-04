Le Maroc et Cuba sont conscients plus que jamais de la nécessité de promouvoir leurs relations dans le domaine politique, mais aussi dans d’autres secteurs d’activités, a relevé M. El Attar dans un entretien au magazine espagnol « Atalayar », publié lundi.

Dans le cadre de cette volonté, les deux pays ont conclu des accords bilatéraux pour exprimer des votes de soutien réciproques au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, basé à New York, et des organes de l’ONU basés à Genève, a fait noter le diplomate marocain, précisant que Rabat et La Havane ont signé également deux mémorandums de coopération dans le secteur des mines, des énergies renouvelables et de l’environnement et envisagent d’approfondir davantage leur partenariat dans le domaine de la recherche scientifique.