La chaîne hôtelière espagnole Senator & Resorts, spécialisée dans le tourisme de luxe, a annoncé, ce jeudi, l’ouverture en mai 2024 d’un hôtel dans la ville marocaine de Dakhla.

« Conformément à sa stratégie pour 2024, le groupe hôtelier Senator & Resorts annonce une nouvelle destination internationale dans laquelle il sera présent. Plus précisément au Maroc, à Dakhla », indique-t-on dans un communiqué.

Pour la chaîne hôtelière espagnole, ce nouveau projet, qui portera le nom de « Senator Babilonia », représente un « saut international au Maroc, qui n’est que le début de la stratégie d’expansion que le groupe Senator Hotels & Resorts veut mener à bien au cours de l’année 2024 », notant que cette nouvelle unité hôtelière comptera 50 chambres dans sa phase initiale.

« Dakhla est un paradis pour les surfeurs, les professionnels et les débutants d’autres sports nautiques tels que la planche à voile et le kitesurf (…) et une destination touristique en plein essor, grâce à la variété des activités et des paysages qu’elle offre », souligne le groupe.

Senator Hotels & Resorts est une chaîne hôtelière de premier plan dans le secteur des vacances, avec des hôtels 4 et 5 étoiles dans les principales destinations touristiques d’Espagne et en pleine expansion dans la région des Caraïbes.

Le portefeuille de la chaîne se compose actuellement de 33 établissements sous trois marques différentes, totalisant plus de 7.300 chambres.