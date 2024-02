Une étude sur la simplification et l’optimisation des parcours de l’investisseur a été lancée, mercredi à Rabat, lors d’une réunion co-présidée par le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, et la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement, chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour.

Conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette initiative marque l’engagement résolu du gouvernement à répondre efficacement aux attentes des investisseurs pour lever les obstacles qui continuent d’entraver une relance effective de l’investissement national.

Ce chantier stratégique, piloté conjointement par les deux ministères, en association avec les centres régionaux d’investissement et les différentes parties prenantes, vise à faciliter durablement l’acte d’investir et s’inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route pour l’amélioration du climat des affaires 2023-2026, lancée en mars 2023 par le chef de gouvernement.

Il s’inscrit aussi dans le cadre de l’accompagnement du ministère chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration des différentes administrations publiques dans le processus de simplification et de digitalisation des parcours afin de mettre à la disposition des usagers, citoyens et entreprises, des services publics de qualité et qui répondent à leurs aspirations.

La finalité de cette étude est de simplifier les principales procédures administratives liées à l’acte d’investir, à travers une approche novatrice basée sur une logique de « parcours de bout en bout », en s’appuyant notamment sur la digitalisation et l’interopérabilité des systèmes d’information des différentes administrations.

A cette occasion, M. Jazouli a indiqué que cette initiative d’envergure vise à rationaliser et simplifier le processus d’investissement, précisant qu’elle s’inscrit dans la vision de SM le Roi Mohammed VI en matière d’investissement considéré le moteur essentiel du développement socio-économique du Royaume.

Le gouvernement, a-t-il fait savoir, s’engage à simplifier la démarche de l’investisseur en adoptant une approche novatrice axée sur le parcours plutôt que sur les procédures classiques.

Cette approche favorise la convergence des différents acteurs de l’investissement autour du parcours de l’investisseur, facilitant ainsi la création rapide de valeur ajoutée et d’emplois au sein du Royaume, a-t-il dit.

Pour sa part, Mme Mezzour a mis l’accent sur l’importance de ce projet visant à simplifier les procédures administratives liées à l’acte d’investir et qui repose sur une approche participative qui implique l’ensemble des acteurs concernés.

Elle a, dans ce sens, réitéré l’engagement de l’Exécutif à faire réussir ce chantier conformément aux directives royales, afin de promouvoir la création d’emplois et l’attractivité d’investissements dans notre pays.

Lors de cette réunion, l’accent a été mis sur la priorisation d’une quinzaine de parcours prioritaires, comme celui pour réaliser un projet d’investissement dans l’hôtellerie ou pour un projet d’unité de fabrication dans l’industrie. Cette priorisation dans le choix des parcours sera basée sur leur impact en termes de création d’emplois et de récurrence du parcours par région.

En marge de cette rencontre, une convention de partenariat entre le ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, et le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration a été signée, en vue d’assurer une convergence efficace sur ce chantier stratégique du climat des affaires et une bonne intégration avec les autres chantiers « e-gov » portés par le département de la transition numérique.