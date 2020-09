Plus de 80% des familles ont opté pour l’enseignement présentiel, et ce jusqu’à ce jeudi matin, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.

Ce dernier a révélé ce taux lors d’un exposé sur la rentrée scolaire 2020-2021 devant les membres du Conseil de gouvernement.

Le ministre, qui s’exprimait lors d’un point de presse à l’issue de ce conseil, a dit avoir informé ces membres des préparatifs en cours pour organiser cette rentrée scolaire en coordination avec les autorités locales et sanitaires, à travers l’activation de l’organisation pédagogique, la mise en place du protocole sanitaire et la préparation à l’accueil des élèves à partir de lundi 07 septembre conformément à la programmation élaborée et avec l’implication de toutes les composantes de la société, en particulier les cadres pédagogiques et administratifs et les associations de parents et de tuteurs d’élèves.

De son côté, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a donné un exposé aux membres du Conseil à propos de l’évolution des indicateurs de la situation épidémique actuelle au Maroc en lien avec le taux d’incidence cumulé, de létalité et de guérison ainsi que le nombre des cas confirmés, des cas critiques, des décès et des personnes rétablies.