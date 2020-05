Les documents publiés, qui évoquent l’existence d’une feuille de route de la levée de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, sont “non officiels”, a assuré vendredi le ministère de la Santé.

Dans une mise au point suite à la publication par certains médias de documents attribuant au ministère une feuille de route relative à la levée de l’état d’urgence sanitaire au Royaume le 20 mai, le département en question souligne qu’un plan pratique et précis est en cours d’élaboration en partenariat avec les autres départements.

Ce plan prend en compte tous les indicateurs qui permettront de définir des scénarios de levée du confinement de manière saine, fluide et garantissant le maintien de la capacité du Royaume à contrôler l’épidémie et à éviter une deuxième vague de propagation, a indiqué le ministère.

La décision de lever le confinement est tributaire de la baisse de la vitesse de propagation du virus, une baisse qui ne se concrétisera que grâce à l’implication sérieuse et responsable des citoyennes et des citoyens dans le respect des mesures de prévention pour éviter la propagation de l’infection et vaincre le virus, a fait savoir la même source.