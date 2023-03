Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des activités relevant du « Compact II », une délégation maroco-américaine de haut niveau est allée, ce mardi 14 mars 2023 dans la commune de Mograne relevant de la Province de Kénitra, à la rencontre de bénéficiaires de l’opération pilote de melkisation des terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation du Gharb, ainsi que des mesures d’accompagnement de cette opération.

Présidée par Alice Albright, Présidente de Millennium Challenge Corporation (MCC), et le Directeur Régional de l’Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra, cette délégation a eu l’occasion d’échanger avec ces bénéficiaires autour des avantages qu’ils ont tirés de l’opération pilote de melkisation et ses mesures d’accompagnement, ainsi que de leur impact escompté sur les populations cibles.

Le déploiement de cette opération pilote s’inscrit dans le cadre du projet « Foncier rural » relevant du programme de coopération « Compact II », conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, représenté par MCC, et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco).

Doté d’un budget de 33 millions de dollars, le projet « Foncier rural » a pour principal objectif l’amélioration du niveau de vie de la population cible à travers la formalisation de leurs droits fonciers pour l’accroissement des investissements agricoles, la dynamisation du marché foncier, l’accompagnement socio-économique des bénéficiaires et la création d’emplois.

Le bilan d’étape de cette opération pilote de melkisation fait état de son déploiement sur près de 55.200 ha de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz au niveau des Provinces de Kénitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem et Kelaâ des Sraghna et ce, au profit de près de 46.400 bénéficiaires, dont près de 16.000 femmes.

Par ailleurs, et pour maximiser les retombées de cette opération, des mesures d’accompagnement ont été également mises en place, en vue d’assurer une meilleure valorisation agricole des terres melkisées et garantir un développement inclusif de la population cible en favorisant sa qualification et son autonomisation.

Il est à signaler que la visite de la délégation maroco-américaine a été marquée par la participation de Malika Laasri, Directrice générale de l’Agence MCA-Morocco, de Carrie Monahan, Directrice résidente de MCC au Maroc, ainsi que des représentants des parties prenantes institutionnelles.