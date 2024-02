Dans le cadre du projet de création de la liaison ferroviaire à grande vitesse reliant Kénitra à Marrakech, l’Office national des chemins de fer (ONCF) lance les consultations pour l’exécution de la procédure de génie civil.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a récemment annoncé un projet ambitieux visant à établir une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, un développement qui promet de révolutionner les déplacements entre les régions concernées. Cette liaison comprendra un tronçon de ligne à grande vitesse conçu pour permettre une circulation à une vitesse impressionnante de 350 km/h, tout en étant exploitée à une vitesse commerciale de 320 km/h.

Dans le cadre de ce projet, l’ONCF lance une consultation avec présélection pour l’exécution des travaux de génie civil nécessaires à la construction de cette ligne ferroviaire à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech. Ce projet englobera à la fois des zones urbaines telles que Rabat-Salé, Casablanca et Marrakech, ainsi que des zones rurales. Une caractéristique importante de cette nouvelle ligne est qu’elle sera entièrement en site propre, ce qui signifie qu’elle n’entrera pas en conflit avec les lignes ferroviaires existantes. Les Al Boraqs, les trains à grande vitesse, seront les principaux utilisateurs de ces nouvelles voies.

En outre, le projet comprend la mise à niveau du réseau ferroviaire classique afin de permettre une exploitation plus intensive des services ferroviaires existants, tout en introduisant progressivement la nouvelle ligne à grande vitesse. Les voies réservées aux grandes vitesses sur le réseau classique seront conçues pour correspondre aux mêmes vitesses que sur les voies existantes, avec les Al Boraqs et les trains Haute performance circulant sur ces itinéraires.

La nouvelle ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech sera également équipée pour accueillir l’Aéroexpress entre Casa Port et le nouveau Hub de Nouaceur. Les voies existantes et les nouvelles voies, autres que celles à grande vitesse, seront réservées aux autres services ferroviaires tels que les trains régionaux, le fret, et autres, fonctionnant à une vitesse maximale de 160 km/h et électrifiées en 3 kV. Avec un tel projet, l’ONCF s’efforce de rendre les transports ferroviaires plus attractifs, plus sûrs et plus efficaces pour les citoyens et les visiteurs du pays.

