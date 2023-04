La question des libertés individuelles au Maroc a été, une fois de plus, au centre du débat lors d’une rencontre organisée mardi à Rabat par le Centre de débat public et des études contemporaines, avec le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. L’officiel a indiqué que le Maroc est en train de se pencher sur la question de façon plus approfondie, afin de garantir les droits de tout un chacun.

Le ministre a indiqué que le développement des libertés individuelles au Maroc tourne autour de 5 axes principaux, notamment l’intérêt de celles-ci pour le bien de tous, l’impact sur la société, leurs rôles dans l’établissement d’un État juste, le respect de l’Islam et la détermination de ce qui est qualifiable de halal ou non.

Pour Abdellatif Ouahbi, le citoyen doit être placé au cœur de l’élaboration des décisions concernant les libertés individuelles. L’on doit encourager les gens à réfléchir d’eux-mêmes et à décider de leur avenir librement, sans chercher à influencer leur opinion en imposant certaines dispositions contraignantes. Cela doit donc s’effectuer en accord avec ce qui est stipulé dans la déclaration universelle des droits de l’Homme, qui indique que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Le Maroc, étant un pays musulman, suit de ce fait ce qui dit dans le Saint Coran, qui privilégie le libre arbitre et appelle à l’égalité, l’équité et bien d’autres valeurs clés de la société. Il est donc essentiel de s’éloigner de certaines parties, qui, du fait d’un manque de conscience de la religion, cherchent à justifier le chaos par celle-ci.

Le temps est au changement

Le ministre a expliqué que la structure de la société marocaine a connu un réel changement ces dernières années, ajoutant que les disparités demeurent entre les milieux rural et urbain, le second représentant 70 % de la société. Ouahbi a également mis l’accent sur les phénomènes sociaux qui ont caractérisé cette mutation, citant le retard de l’âge de mariage, le passage du concept de famille traditionnelle à d’autres modes issus de la société moderne, ou encore le recul culturel .

Tous ces changements ont ancré chez la société une culture de la liberté, ce qui impose à d’appréhender la religion et les valeurs avec une démarche nouvelle qui soit en phase avec les changements sociétaux, selon Ouahbi, insistant sur le respect des libertés individuelles telles que valorisées par l’Islam et ses préceptes.