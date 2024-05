L’Office national marocain du tourisme (ONMT), accompagné d’une forte délégation d’opérateurs marocains, est allé à la rencontre des opérateurs du tourisme chinois à Shanghai, lors de l’ITB China, le plus grand salon professionnel exclusif pour le marché chinois du voyage.

Tenu du 27 au 29 mai, le salon ITB China 2024 a été l’occasion pour l’ONMT de renouveler ses partenariats avec ses principaux partenaires, notamment avec le géant chinois du voyage CTrip, et de se lier avec deux des plus grands tours-opérateurs de la région de Guangzhou & Shenzhen : JZL et NiceTour.

“Plusieurs autres partenariats avec les grands voyagistes de la région de Pékin, notamment CYTS, CTG et HCG, sont en discussion”, a fait savoir l’Office dans un communiqué, ajoutant que “les opérateurs, agents de voyages et hôteliers marocains, épaulés par l’ONMT, ont pour leur part entamé des contacts avec leur homologues chinois pour mettre en place les jalons d’une coopération commerciale fructueuse”.

Prenant part à cet événement pour la première fois, l’ONMT a représenté le Maroc avec “élégance et détermination”, dans l’objectif de booster les arrivées futures des touristes chinois, a indiqué le communiqué.

Le salon ITB China 2024, tenu sous le thème “Prospérer dans la transformation, atteindre de nouveaux sommets. Ensemble”, a réuni plus de 800 exposants venus de plus de 80 pays. Pour l’ONMT, ce thème “reflète l’importance de l’adaptabilité et de l’innovation dans l’industrie du voyage, ainsi que l’énorme potentiel inexploité du marché touristique chinois”.

“Le marché chinois connaît une croissance fulgurante et offre des perspectives de développement hors du commun. Il est donc important pour l’Office de démarcher les plus grands prescripteurs de voyage chinois afin qu’ils accompagnent sa stratégie « Light In Action » visant à dynamiser le secteur touristique marocain”, a poursuivi la même source, précisant que l’objectif, à terme, est d’accueillir quelque 500.000 touristes chinois par an.

Campagnes promotionnelles, marketing et éductours sont également au programme des actions de l’ONMT pour renforcer l’engouement des touristes chinois pour le Maroc.

Avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, dont 150 millions sillonnent chaque année le monde, la Chine, premier pourvoyeur de touristes dans le monde, constitue un marché à très haut potentiel pour le tourisme marocain et est donc un marché cible privilégié dans la stratégie « Light In Action » de l’ONMT, a noté l’Office.