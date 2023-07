Le marché relatif aux travaux de reconnaissances géologique, hydrogéologique et géotechnique nécessaires pour la Ligne à grande vitesse (LGV) reliant Marrakech à Agadir n’est pas encore adjugé. Néanmoins, pour ce quoi est des études d’avant-projet sommaires, l’adjudication est bouclée.

C’est, finalement, China Railway Design Corporation (CRDC), spécialiste chinois de la conception ferroviaire affilié à la société d’État China State Railway Group, qui remplira cette prestation estimée à 120 MDH par l’ONCF.

ce marché a été adjugé sur la base du moins-disant, devant une offre du groupement CID/Novec/SETEC à 96 MDH.

Les études en question concerneront d’une part, l’infrastructure, le génie civil et les équipements ferroviaires, et d’autre part, l’exploitation ferroviaire avec ses installations terminales et son système d’exploitation.

Elles seront réalisées dans un délai de 16 mois, soit jusqu’en octobre 2024.

Le programme de cette LGV comprend plusieurs composantes : la ligne elle-même, ses raccordements au réseau existant, la liaison au poste de commande à distance (PCD), les installations des raccordements avec les gares existantes et à créer, ainsi que le central sous station (CSS, les bases de travaux à créer, et l’atelier de maintenance.

Dans ce cadre, l’ONCF a exigé que cette ligne soit conçue de manière à ce que ses performances et son niveau de sécurité soient globalement au moins équivalents à ceux offerts par la ligne à grande vitesse Tanger-Kénitra, mise en service en 2018.

(Y.S)