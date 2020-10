L’international portugais José Fonte a été testé positif au coronavirus à la veille d’un match amical face à l’Espagne, a annoncé mardi la Fédération portugaise de football (FPF). “L’international José Fonte a été testé positif au Covid-19 et dispensé de la sélection nationale”, a souligné la FPF dans un communiqué. “Les autres joueurs et le staff ont passé un test qui s’est révélé négatif et sont à la disposition de Fernando Santos”, a ajouté la même source.

Le Portugal reçoit mercredi à Lisbonne la sélection espagnole en match amical, avant de croiser le fer avec l’équipe de France dimanche au Stade de France pour le compte de la troisième journée de la Ligue des nations.