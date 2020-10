Dans un entretien accordé à Infomédiaire TV (IMTV), Aziz Bouslamti, Président du GPPEM, dresse un état des lieux du secteur et relate les actions entreprises par le groupement pour venir à bout de cette crise à travers le Contrats-Programmes pour relancer les secteurs de l’événementiel, des traiteurs et des parcs d’attractions et de jeux.