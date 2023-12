La 11e édition du Logismed, Salon international du transport et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée, aura lieu du 7 au 9 mai 2024 au Hyatt Regency Casablanca, sous le thème « Quelles stratégies logistiques face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux ».

Le Salon, qui réunira tous les acteurs du transport, de la logistique et de la supply chain, a pour objectif de mettre en lien les professionnels du secteur, les industriels et les distributeurs.

Ainsi, Logismed 2024 verra la participation de près de 100 exposants représentant tous les métiers de la chaîne logistique, font savoir les organisateurs de l’événement.

En plus de la partie exposition, la manifestation proposera des conférences de haut-niveau, des tables rondes, des rendez-vous B2B et bien d’autres animations.

« Tant par la variété et la qualité de ses exposants que par celles de ses animations, Logismed présente les dernières nouveautés et tendances ainsi que les signaux émergents pour mieux anticiper les transformations de la logistique », fait-on savoir.

Cette édition 2024 permettra aux participants d’échanger sur les défis majeurs du secteur, dans le cadre de conférences animées par des professionnels et des experts d’exception sur les sujets du moment (les problématiques liées à la logistique urbaine, les technologies disruptives, la digitalisation de la supply chain, les clés pour réussir sa transition bas-carbone, les applications de l’intelligence artificielle…), indique-t-on.

Cliquez ici pour accéder à la plateforme d’inscription.