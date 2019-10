Le président de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), Philippe-Edern Klein, le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar et le président du conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, ont procédé à la signature d’une convention ayant pour objet de définir les conditions et les modalités, réalisation, de promotion et de commercialisation des projets des parcs logistiques de Bir Gandouz et Guerguarate.

Le programme de réalisation du projet comprend notamment l’élaboration des études, l’acquisition de l’assiette foncière relative au projet, l’aménagement des parcs (voirie, assainissement, eau potable, électrification, éclairage, télécommunications) et la réalisation des infrastructures hors-site nécessaires à la mise en valeur des parcs et les aménagements communs internes.

Les parcs logistiques Bir Gandouz et Guerguarate, de 30 ha chacun, seront de dernière génération pour satisfaire aux critères écologiques et de développement durable.

Ils sont destinés à accueillir en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) logistiques sur tous les maillons de la chaîne de valeur (transporteur, entrepositaire, représentants en douane, transitaires, agents de fret…), ainsi que les différents services (restauration, banque, pharmacie, commerces et guichet d’aide à la création d’entreprise et à l’obtention d’autorisations de construire).