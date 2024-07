Dans un communiqué rendu public ce 24 juillet, le Conseil de la concurrence annonce avoir été notifié d’une opération de concentration économique concernant l’acquisition du contrôle conjoint de la société « Building Logistics Services SA » (BLS) par la « Société Financière Internationale » aux côtés de la société « H&S Invest Holding SA » et la société « Stoa SA ».

Stoa est entrée dans le capital de BLS en 2023. La nouveauté est que la SFI (Société Financière Internationale) prendra une participation minoritaire en injectant 360 millions de dirhams dans BLS, apprend-on. Ce montant permettra à BLS d’assurer son plan de développement des plateformes de stockage et de son infrastructure de transport.

Par ailleurs, H&S Invest restera majoritaire auprès d’actionnaires prestigieux que sont les fonds d’investissement Stoa et SFI à hauteur de 60% du capital de la société. Les fonds détiendront 40% environ.

A noter que le chantier de la plateforme de 40.000 mètres carrés de BLS à Tit Mellil a été confié en built & suit à l’entreprise Gidna et sera livré en décembre 2024 pour une inauguration officielle en janvier 2025.

« Après avoir remporté le prix national de la logistique en 2024, BLS vient de remporter plusieurs appels d’offres lancés par plusieurs clients prestigieux tels que P&G Maroc, Lesieur, Danone, ⁠LG ou encore Imperial Tobacco », a déclaré Moncef Belkhayt, PDG de H&S Invest Holding.

Building Logistics Services SA est spécialisée dans l’entreposage de marchandises des produits de grande consommation d’hygiène, d’alimentation, de santé et de produits cosmétiques.

Fondée en 2011, filiale du groupe H&S Invest Holding et partenaire du fonds d’investissement international STOA, BLS se positionne en tant que Full Logistic Service Provider proposant à ses clients des solutions sur mesure et end to end.

La mission de BLS est de mettre à disposition des clients des solutions logistiques sur mesure et end-to-end couvrant toute la chaine de valeur logistique. Grâce à ses infrastructures de pointe et un savoir-faire métier basé sur les dernières technologies, BLS garanti une prestation intégrée aux standards internationaux tout en faisant preuve d’engagement, d’agilité, et d’excellence à chaque étape de la collaboration avec les clients.

Avec une présence dans 12 villes du Royaume, Buildings & Logistic Services emploie 180 personnes et gère 250.000 m2 d’actifs et dispose d’une capacité de stockage de 150.000 palettes. BLS compte parmi ses clients prestigieux nationaux et internationaux: Dislog Group, Chari, Sothema, Steripharma, kosmopharm, Pepsi, Leusieur, Aiguebelle …