Le résultat net ajusté part du groupe (RNPG) de Maroc Telecom s’est élevé à plus de 2,94 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2024, en hausse de 0,9% par rapport à la même période un auparavant.

Le résultat opérationnel (EBITA – earnings before interest, tax and amortization) ajusté consolidé s’établit à 5,93 MMDH, en baisse de 0,7%, indique le groupe dans un communiqué, précisant que la marge d’EBITA ajusté a reculé de 0,5 point (pt) à 32,5%.

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ajusté consolidé s’est amélioré légèrement de 0,3% à 9,47 MMDH, fait savoir la même source, notant que l’EBITDA ajusté quasi stable au Maroc et la croissance de celui des filiales Moov Africa (+1%) sont à l’origine de cette performance due aux efforts continus de maitrise des coûts opérationnels.

Concernant le taux de marge d’EBITDA ajusté, il s’établit au niveau élevé de 51,9%, quasi stable sur un an.

Maroc Telecom fait également état d’un repli des flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO – Cash flow from operations) ajustés de 2,5% à près de 4,84 MMDH, soulignant que les investissements hors fréquences et licences représentent 17,6% des revenus du groupe à fin juin 2024, en ligne avec les perspectives annuelles.

Pour ce qui est de la dette nette consolidée du groupe, elle se situe à 14,38 MMDH et représente 0,7 fois son EBITDA annualisé.

Par ailleurs, Maroc Telecom indique que la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rabat, ayant ordonné à IAM (Itissalat Al-Maghrib) de payer 6,368 MMDH à Wana Corporate, provisionné dans les comptes à fin juin 2024.

Et de poursuivre que la société formera un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.