Visant à répondre au mieux aux besoins en information de sa clientèle, BMCE Bank Of Africa reconduit, cette année, le cycle des conférences régionales portant sur ‘‘les nouveautés réglementaires et fiscales de la Loi de Finance 2020 & La Contribution Libératoire’’ au profit de sa clientèle entreprise, TPE, PME, professions libérales et clientèle privée.

Pour le lancement de cette nouvelle édition, BMCE Bank Of Africa a organisé dans la province d’Oujda, le lundi 23 décembre 2019, la première conférence au profit des entreprises qui vise à expliquer les nouveaux dispositifs de la Loi de Finance 2020, l’impact des révisions financières sur les sociétés ainsi que la contribution libératoire relative à la régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, en plus de plusieurs autres mesures prévues dans le PLF 2020.

BMCE Bank of Africa a d’ores et déjà fixé d’autres rendez-vous dans différentes villes du royaume entre décembre et janvier (Nador 24/12, Tanger 21/01, Marrakech 07/01, Agadir 09/01, Casablanca 14/01 et Rabat 16/01) pour mettre à la portée de ses clients et prospects toutes les informations nécessaires visant à faciliter leur activité au quotidien en mettant à leur disposition des programmes d’animation, de networking et d’échange avec les participants et experts de la banque.

Depuis son lancement en 2017, le cycle de conférences régionales sur la Loi de Finance a été organisé dans 8 régions du royaume, mobilisant plus de 1200 participants. Ce rendez-vous devient aujourd’hui tant attendu et incontournable pour l’ensemble de la clientèle professionnelle du groupe et adopte pour chaque région un format spécifique qui s’adapte au mieux aux contraintes et attentes de l’audience.

A travers cette action, BMCE Bank Of Africa confirme son engagement fort et réaffirme sa volonté d’être le partenaire privilégié pour accompagner les entreprises et les professionnels dans le développement de leur business.