L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) entame, jeudi, une tournée dans les 12 régions du Royaume afin de rencontrer les responsables des Conseils Régionaux du Tourisme (CRT) et les professionnels du secteur, dans l’objectif de mettre en place la feuille de route du plan de relance.

Cette tournée, qui intervient avec l’appui de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), vise à mettre en place la feuille de route du plan de relance en matière de promotion touristique non seulement pour les marchés internationaux mais également pour le tourisme national, indique un communiqué de l’ONMT.

Cette tournée démarrera avec comme première région, Dakhla Oued Eddahab, destination stratégique pour le tourisme balnéaire, et se poursuivra dans la foulée dans toutes les régions du pays, l’une après l’autre. Lors de ces rencontres, il sera notamment question du plan stratégique de relance, des dispositifs marketing et commerciaux à mettre en place sur les marchés prioritaires pour assurer une relance optimale et durable pour les douze régions, chacune selon les spécificités et les potentialités qu’elle offre.

Ainsi, l’ONMT se veut plus proche des professionnels pour cerner les attentes et adapter au mieux sa stratégie, en ligne avec le plan de relance initié par le ministère du Tourisme et porté par Nadia Fettah Alaoui, ministre du Tourisme, du Transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, précise le communiqué.

“Il est important pour nous, aujourd’hui, de rencontrer les professionnels marocains, touchés de plein fouet par cette crise et qui ont besoin, plus que jamais, de campagnes de promotions adaptées pour amorcer la reprise tant au niveau national qu’international, dès que la circulation entre les régions et l’ouverture des frontières seront autorisés”, souligne le Directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, cité par le communiqué.

A travers cette tournée, l’ONMT assure marquer sa volonté d’être au plus près des professionnels du tourisme marocain afin de préparer ensemble la relance du secteur.