La production et les ventes du secteur industriel auraient progressé en octobre dernier dans toutes les branches d’activité, selon les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces résultats indiquent une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité qui reste toutefois, selon les entreprises, à un niveau inférieur à celui observé une année auparavant et ce, en lien avec l’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), précise BAM.

Le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait, quant à lui, établi à 72% après 70% en septembre, relève la même source, notant que les commandes auraient augmenté, avec toutefois un carnet des commandes qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

Ladite enquête, menée entre le 02 et le 26 novembre auprès d’un échantillon représentatif comprenant près de 400 entreprises industrielles, fait également ressortir que la hausse de la production et des ventes aurait concerné l’ensemble des branches d’activité. S’agissant des commandes globales, elles auraient connu une hausse dans toutes les branches à l’exception de l'”électrique et électronique” où elles auraient plutôt baissé. Les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale.

Pour les trois prochains mois, Bank Al-Maghrib souligne que si les patrons anticipent globalement une hausse de la production et une stagnation des ventes, l’incertitude continue de régner chez les entreprises avec 33% d’entre elles qui déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et 44% pour ce qui est des ventes.