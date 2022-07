Dans la foulée d’une importante rencontre avec le Président de la RAM et de ses équipes, la task force de l’ONMT a tenu à Casablanca une réunion avec les représentants de la Confédération Nationale du Tourisme -CNT- et des conseils régionaux du tourisme. Les délégués du réseau monde de l’Office se sont spécialement déplacés au Maroc pour la circonstance et pour prendre acte des besoins des professionnels du tourisme marocain afin d’intégrer leurs recommandations dans leurs feuilles de route respectives pour chaque marché stratégique.

Cette rencontre au sommet entre les acteurs majeurs du secteur touristique marocain intervient après la signature de la convention de partenariat avec la CNT, en avril dernier et qui scelle la synergie des actions en matière de promotion.

Il s’agit donc aujourd’hui de continuer sur cette dynamique de coopération public-privé afin de mettre en place ensemble les jalons de la relance en matière de promotion et de commercialisation de la destination touristique Maroc.

Pour Adel El Fakir, Directeur général de l’ONMT : «Nous œuvrons en permanence afin de travailler en parfaite synergie avec les opérateurs privés du secteur et cela porte d’ores et déjà ses fruits. A présent notre objectif est de faire que la relance continue de manière à retrouver très vite les indicateurs de 2019 et peut-être même à les dépasser. »

Les échanges de cette rencontre ont ainsi permis de recueillir les attentes des professionnels et leur feedback, de partager les insights sur les marchés touristiques stratégiques en ces premiers mois de reprise, et dresser ensemble une feuille de route pour renforcer la position de la destination Maroc sur le plan national et international avec comme objectif de booster l’activité sur le deuxième semestre 2022.

Pour Hamid Bentahar, Président de la CNT : « Cette rencontre est une nouvelle étape dans la nouvelle dynamique de l’ONMT et de la CNT impulsée par la signature de notre convention de partenariat. Cette mutualisation des compétences permet à la Team Maroc que nous constituons d’être plus offensive dans ses actions. »

Cette réunion a notamment vu la participation de Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme et Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de L’Industrie Hôtelière, ainsi que des présidents et représentants des conseils régionaux et provinciaux du tourisme notamment Aziz Lebbar, Président du CRT de Fès-Meknès, Hassan Bargach, Président du CRT de Rabat-Salé-Kénitra, Younès El Laraqui, Président du CRT de Beni Mellal, Mohamed Takhchi, Président du CRT Drâa Tafilalet, Siham Rida, Présidente du CPT de Ouarzazate et Adil Terrab, Président du CPT de Meknès.

Ainsi, l’ONMT et la CNT poursuivent sans relâche leurs efforts pour accompagner la relance, et créer des synergies entre institutions publiques et professionnelles afin d’accélérer la croissance et faire rayonner la marque touristique Maroc aussi bien au niveau international que national.