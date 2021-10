Le représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Maroc, François Reybet-Degat, a salué, ce jeudi, les efforts déployés par le Royaume pour la protection des droits des réfugiés résidant au Maroc. «Dans les autres pays, ce sont souvent des organisations internationales qui déploient des outils pour comprendre la situation socio-économique des réfugiés. Au Maroc, c’est une institution de référence qui est le HCP (Haut-Commissariat au Plan) qui s’occupe de mesurer le différentiel entre l’ambition d’une politique nationale et la réalité au jour le jour», a-t-il souligné en marge de la signature d’un accord de partenariat entre le HCP et le l’UNHCR.

Reybet-Degat a évoqué l’exemple d’une étude élaborée par le HCP en vue de démontrer le rôle crucial que joue cette institution dans l’identification des problèmes complexes auxquels font face les réfugiés au Maroc. «Seulement 45% des réfugiés ont un titre de séjour à jour. Ce travail analytique mené par le HCP nous aide à décortiquer les enjeux migratoires liés à l’éducation, à la santé et à la documentation», a-t-il fait observer.

Evoquant la stratégie nationale d’immigration et d’asile, Reybet-Degat a indiqué que cette initiative menée conformément aux orientations du Roi Mohammed VI s’inscrit dans une dimension humaine et inclusive, ayant pour objectif de faciliter l’accès des réfugiés à l’éducation et au marché de l’emploi. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Maroc et le Haut-Commissariat au Plan ont signé, jeudi, un accord de partenariat qui vient concrétiser une longue et fructueuse collaboration entre les deux institutions concernant les réfugiés au Maroc, le HCP ayant déjà réalisé, en partenariat avec l’UNHCR, une enquête nationale sur la migration forcée en 2021.