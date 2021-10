Après une période de restrictions imposées, l’Orchestre Philharmonique du Maroc signe sa 26e saison sous le signe de la JOIE ! Chaque série de concert sera portée par cette thématique et par l’inexorable plaisir de retrouver son public.

La série d’ouverture de saison, est intitulée : La Force Vitale ! ou comment la vie, et donc la nature, triomphent par-dessus tout. Pour illustrer ce thème bucolique, non pas une, mais deux symphonies : La symphonie pastorale de Beethoven, probablement la plus originale de ses neuf symphonies, et la célèbre Rhénane de Schumann, véritables portraits musicaux de la nature, du 26 au 31 octobre 2021 à Casablanca, Tanger et Rabat.

Les concerts d’ouverture de saison sont traditionnellement riches, et mettent en avant les plus grandes symphonies du répertoire. A la baguette, le chef d’orchestre Olivier Holt, premier chef invité et conseiller artistique de l’Orchestre Philharmonique du Maroc.