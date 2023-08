L’Université Privée de la Santé et des Sciences d’Agadir (UPSSA) a le plaisir d’annoncer l’ouverture prochaine de ses portes pour l’année universitaire 2023-2024. À la pointe de l’innovation et de l’inclusion médicale, l’UPSSA vise à façonner l’avenir de la santé au Maroc et en Afrique.

Fruit d’un projet ambitieux dirigé par son Président, le Professeur El Houssaine Louardi, ancien vice-doyen et doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, ancien Chef de service d’Accueil des Urgences au CHU Ibn Rochd de Casablanca et ancien ministre de la Santé, l’UPSSA s’engage à répondre au déficit en professionnels de la santé au Maroc, qui s’élève à plus de 35 000 médecins et 67 000 infirmiers. La nouvelle université s’inscrit pleinement dans le projet royal de couverture sociale et de généralisation de la couverture médicale, afin d’offrir un meilleur accès aux soins pour toutes et tous.

Dès son ouverture en septembre, l’UPSSA comprendra quatre établissements d’enseignement supérieur : une faculté de médecine, une faculté de pharmacie, une faculté des sciences biomédicales appliquées (master en ingénierie biomédicale) et une faculté des sciences infirmières et techniques de santé, avec trois filières spécialisées (Infirmier polyvalent, Technicien en imagerie médicale, Technicien de laboratoire en analyses biologiques).

En plus de sa mission d’enseignement, l’UPSSA comprend un pôle de recherche-innovation et Centre Hospitalier Universitaire (CHU) pluridisciplinaire de pointe au sein même de son complexe universitaire. Ce CHU, en proposant une gamme complète de services médicaux de haute qualité, sera un élément clé du dispositif d’excellence de l’UPSSA.

Fidèle à son esprit ouvert et collaboratif, l’UPSSA prévoit également de lancer un incubateur de startups dédié à la santé et à l’ingénierie biomédicale. Elle s’inscrit résolument dans une démarche de développement durable et vise à devenir un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de l’écosystème de santé.

L’UPSSA se positionne comme une université de sciences de la santé globale, de la pharmacie à la médecine, avec un modèle pédagogique basé sur l’innovation. Son ambition est de former aujourd’hui pour la santé de demain et de devenir un partenaire engagé des efforts nationaux et continentaux en matière de formation et d’inclusion médicale.

Les inscriptions au concours d’admission sont ouvertes et le concours lui-même se déroulera le 12 août à Agadir.