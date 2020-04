Le Parlement centraméricain (Parlacen) a salué les mesures prises par le Maroc pour enrayer la pandémie du nouveau coronavirus, mettant l’accent sur les valeurs de solidarité dont fait preuve le peuple marocain.

La présidente de l’institution parlementaire régionale, Nadia De Leon Torres s’est félicitée, à cet égard, de la création sur instructions du Roi Mohammed VI, du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19, afin d’assurer le financement des mesures de prévention et de lutte contre le Coronavirus et ses effets.



De Leon Torres a souligné que la mise en place de ce fonds a permis au Royaume de mobiliser les ressources nécessaires pour contrecarrer cette crise sanitaire.



La création de ce fonds est une fierté pour le Maroc, membre observateur Parlement centraméricain, a-t-elle en outre indiqué dans un document transmis à la MAP par l’ambassade du Royaume au Guatemala.



Créé en 1991 et basé à Guatemala City, capitale du Guatemala, le Parlement centraméricain est un forum régional visant à favoriser l’intégration des pays d’Amérique centrale. Il comprend six États-membres à savoir le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et la République Dominicaine ainsi que nombre de pays observateurs.