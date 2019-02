Le lycée Lyautey de Casablanca, considéré comme le plus grand lycée français du monde à l’étranger, lance sa Fondation. Promouvoir auprès des élèves l’engagement citoyen et la fibre associative à travers les projets pédagogiques et les actions de solidarité et fédérer les volontés de tous les partenaires de l’établissement autour de ces projets, tels sont les grands objectifs de la Fondation.

Et à cet effet, une assemblée générale constitutive de la Fondation Lycée Lyautey aura lieu le mercredi 13 mars 2019 à l’Espace Eugène Delacroix au sein du Lycée Lyautey. Et à l’issue de cette assemblée générale, le Conseil d’Administration (CA) de la Fondation se réunira pour désigner le bureau et valider la candidature à la présidence du CA.

IM