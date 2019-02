Le ministre de l’Économie et des finances Mohamed Benchaâboun s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec la vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale Yvonne Tsikata et le secrétaire général du Fonds Monétaire International (FMI) Jianhai Lin dans le cadre des préparatifs pour l’organisation des assemblées annuelles de ces deux institutions, prévues en octobre 2021 à Marrakech.

Lors de ces entretiens, Benchaâboun s’est félicité de la confiance accordée au Maroc pour la tenue de ces assemblées, réitérant la motivation et l’engagement du gouvernement pour assurer le succès de l’organisation de ces assemblées qui permettront de promouvoir l’image du Maroc, à travers Marrakech, et auront un impact positif sur l’économie de la région, son attractivité, son infrastructure touristique et la prospérité de ses habitants.

Le ministre a également mis en avant les atouts et les potentialités dont recèlent la région, relevant que la ville ocre est considérée comme une destination privilégiée à renommée internationale, ayant abrité plusieurs conférences mondiales et événements économique, culturel et sportif durant les dernières années.

Pour sa part, la vice-présidente et secrétaire générale de la B.M a salué le choix d’attribuer au Royaume l’organisation de ces assemblées, qui a été officialisé lors d’une cérémonie de signature tenue au terme des assemblées annuelles des deux institutions internationales à Bali en octobre 2018.

Le choix porté sur le Maroc parmi plusieurs pays est un signal fort du progrès réalisé par le Royaume notamment en termes de capacité d’accueil des événements d’envergure, a-t-elle dit.

Pour sa part, le secrétaire général du FMI a indiqué que cet événement est une opportunité pour jeter la lumière sur la richesse de la culture marocaine et l’occasion d’accueillir un grand nombre de visiteurs pour assister à ces assemblées en vue de discuter des grandes questions d’économie et de finance internationales.

Il a, dans ce sens, réitéré son engagement à œuvrer avec le Maroc, durant les 3 prochaines années, dans un cadre d’échange et de coopération fructueux afin d’assurer la réussite de ces assemblées annuelles.

En visite au Royaume dans le cadre de ces préparatifs, les membres de la délégation, conduite par Mme. Tsikata et M. Lin, ont visité le site prévu pour l’organisation de cet événement à Marrakech.

L’organisation des assemblées annuelles constituera une opportunité pour présenter les réformes structurelles engagées par le Maroc ainsi que les différentes avancées réalisées par le Royaume et pour débattre et échanger autour des moyens de promouvoir la coopération internationale et régionale.

L’importance des participants attendus, décideurs et grands patrons de la finance internationale, experts internationaux et représentants des grands médias et faiseurs d’opinion, devrait également contribuer au renforcement de l’image du Royaume en tant que pays stable, ouvert et tolérant, alliant tradition et modernité.

Cet événement sera également l’occasion de mettre en exergue le riche patrimoine du Royaume, son histoire séculaire et sa culture.

IM