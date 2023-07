Dans le cadre de ses opérations annuelles, visant la maintenance du réseau d’assainissement dans la région du Grand Casablanca, Lydec a procédé à une opération de nettoyage au niveau des zones de Hay Hassani et Aïn Chock.

Les équipes de Lydec ont ainsi procédé au nettoyage et la maintenance de 225 kilomètres du réseau d’assainissement au niveau de la zone couvrant Hay Hassani, Aïn Chock et Nouasseur, en plus du curage de 34 000 bouches d’égouts.

Ces initiatives rentrent dans le cadre des actions préventives menées par Lydec, en préparation des prochaines précipitations, est-il expliqué par l’entreprise. « La société mobilise des moyens techniques et humains, comprenant des camions-citernes, des pompes de différentes capacités, d’un système électronique de surveillance de l’état des canaux, etc », ajoute-t-on de même source.

En parallèle, Lydec est en train de réaliser un chantier, s’étalant sur 134 hectares, au niveau de Hay Hassani, pour la gestion des eaux de pluie. Le projet consiste en un canal de collecte des eaux pluviales d’un diamètre de 1.600 mm et d’une longueur de 467 mètres, qui recueillera les déchets s’écoulant dans un canal de 2 mètres sur 3 mètres, et d’un canal de collecte d’un diamètre de 800 mm situé sur la rue 64. Il comprend également un canal de collecte des eaux pluviales d’un diamètre de 1.600 mm et d’une longueur de 54 mètres, qui permettra le raccordement du canal de collecte des eaux pluviales provenant du quartier Sidi El Khedir au grand canal combiné ouest.