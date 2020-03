Suite au contexte sanitaire actuel lié à la pandémie Covid-19, Lydec met en place des dispositions pour limiter ses activités à domicile et assurer la relation avec sa clientèle à distance via les différents canaux de communication, notamment la téléphonie et l’internet.



Lydec rappelle à ses clients les dispositions suivantes :



Lydec recommande à ses clients de limiter au maximum les déplacements en agence, sauf pour les cas où une demande urgente ne pourrait pas être traitée à travers les canaux digitaux mis à leur disposition (dépôt d’un dossier pour une demande de branchement par exemple). Ainsi :



• Pour les opérations urgentes comme la demande d’un branchement d’eau ou d’électricité :

les clients peuvent s’adresser aux agences de leur zone d’habitation, tout en veillant au strict respect des consignes sanitaires.

• Pour toutes les autres opérations ou demandes : les clients peuvent aussi continuer à s’adresser aux services de Lydec via les canaux suivants :

Le Centre de Relation Clientèle disponible 24h/24 et 7j/7, par téléphone au

0522 31 20 20 ou par e-mail : [email protected] ;

L'application mobile Lydec 7/24 à partir d'un Smartphone ;

Par internet sur l’agence Lydec en ligne : https://client.lydec.ma

Par e-banking et m-banking sur les portails et les applications mobiles ou dans les guichets automatiques bancaires des banques partenaires de Lydec ;

Auprès des espaces service situés à proximité de leurs domiciles (Tasshilat,

M-Post et Fawatir), tout en veillant au respect des consignes sanitaires.

Tout en assurant ses clients et les citoyens de leur solidarité, les équipes de Lydec poursuivent leur mobilisation pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public dans les meilleures conditions.

Lydec continuera à suivre l’évolution de la situation en coordination avec les autorités publiques et reste à leur disposition, notamment à l’aide de ses moyens opérationnels et logistiques.