Le groupe M Avenue de Marrakech, en collaboration avec le directeur artistique et réalisateur, Amir Rouani, a procédé, vendredi à la Cité ocre, à l’inauguration d’un nouvel espace-vitrines dédié aux créateurs et designers marocains de renommée nationale et internationale.

Baptisé M’otion, ce lieu d’exposition met en lumière la richesse, la diversité et l’élégance de la haute couture et la mode marocaine, à travers de sublimes créations illustrant le génie et le savoir-faire des couturiers et créateurs marocains, mais aussi la dextérité et le professionnalisme des artisans marocains.

Au grand bonheur des visiteurs marocains et étrangers, l’exposition nichée au cœur de l’inédit et vibrant M’Avenue, donne à voir et à apprécier une myriade de créations, dont des robes, des colliers, des bijoux, des vestes et des œuvres en maroquinerie présentées par un parterre de créateurs marocains dont, Yassine Morabite, Khalid Naitzhou, Mina Binebine, Leila Haddioui, Sophia Gzal et Zyne, entre autres.

Pour Nabil Slitine, fondateur et PDG du groupe M Avenue, cette exposition dédiée aux créateurs marocains tend à promouvoir le « Made in Morocco », à mettre en relief le professionnalisme des designers marocains, et à mettre en avant la richesse, la singularité et l’authenticité de l’artisanat marocain.

« C’est dans ce sens, que nous avons décidé de créer cet espace au profit des créateurs marocains afin de mettre en avant leurs collections », a-t-il ajouté, faisant part de son ambition de faire aussi la promotion de leurs projets stylistiques à l’international, à travers des événements et des campagnes de communication.

En offrant une scène prestigieuse aux grands noms du luxe « Made in Morocco », M’otion s’engage à renforcer la renommée des créateurs marocains et à contribuer à l’évolution florissante du secteur du luxe au sein du pays.

M’otion à la M Avenue se veut une vitrine unique mettant en valeur, avec éclat, l’extraordinaire savoir-faire des designers et créateurs marocains. Une galerie éblouissante, dans une destination déjà prisée, où l’art, la culture et le luxe fusionnent pour offrir une expérience immersive et inspirante pour les visiteurs de Marrakech comme pour ses habitants.