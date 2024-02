La compétition « Export Morocco Now » a été lancée, vendredi à Casablanca, pour la sélection d’exportateurs et primo-exportateurs qui bénéficieront du programme triennal 2024-2026 d’accompagnement des entreprises marocaines ayant un potentiel à l’export.

Initié par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), « Export Morocco Now » est un nouveau programme d’accompagnement dédié aux entreprises marocaines ayant un potentiel à l’export et opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services.

La compétition sera clôturée par la sélection définitive d’une centaine d’exportateurs et de primo-exportateurs, parmi les 518 candidats éligibles, dont 177 exportateurs et 341 primo-exportateurs, qui devront bénéficier du programme d’accompagnement et de l’offre de services de l’AMDIE, dans l’objectif de promouvoir leurs activités à l’export. Sur les 341 primo-exportateurs, une short-list a été établie de 184 candidats, parmi lesquels ont été retenus 71 primo-exportateurs.

Les 113 entités restantes devraient passer un entretien individuel lors de ce « bootcamp », où ils présenteront pendant 10 min leurs activités et leur motivation à l’export aux 8 commissions chargées de sélectionner les exportateurs et primo-exportateurs qui bénéficieront du programme.

Les critères de sélection des entités sont basés sur la création d’emplois, le chiffre d’affaires additionnel à l’export ciblé, la valeur ajoutée conférée aux exportations, ainsi que sur les aspects liés au genre, à la territorialité et au développement durable. L’appel à manifestation d’intérêt au programme triennal « Export Morocco Now » s’est clôturé le 10 octobre 2023.