Le Groupe Managem annonce que la mine d’or de Tri-K en Guinée, dans la région de Mandiana, a réalisé la première coulée le 23 juin 2021, suite à la finalisation des travaux de construction. La mine de Tri-K consolide la présence du Groupe en République de Guinée et appuie sa détermination à se positionner parmi les plus importants producteurs d’or de taille intermédiaire en Afrique de l’Ouest.

Avec une réserve de plus de 1,5 millions d’onces d’or, Tri-K est l’une des plus importantes opérations du Groupe Managem sur l’activité or. La mine de Tri-K, dont les travaux de construction ont été réalisés sous la supervision de Reminex, filiale du Groupe Managem, permettra de produire 130 000 onces d’Or par an, à un cash cost prévisionnel de 600 à 700 $/oz. Principaux indicateurs : La mine aurifère de Tri-K est située à 90km au nord-est de Kankan en Guinée, dans la région de Mandiana, dans une zone d’exploration d’une superficie de 473 km².

• Réserves : 1 565 000 oz ; • Production cible : ~130 000 oz par an ; • Méthode d’exploitation : mine à ciel ouvert ; • Procédé de traitement : Carbon In Leach ; • Durée de vie de la mine : 12 ans ; • Emplois à terme : 800 emplois directs et 1 500 emplois indirects.

Le Groupe poursuit un programme d’exploration soutenu afin de renouveler les réserves exploitées et prolonger la durée de vie de la mine.

Commentant cet événement phare, Imad Toumi, Président Directeur Général du Groupe Managem, a annoncé « Le premier lingot d’or coulé à Tri-K est un jalon important dans le renforcement de notre stratégie aurifère en Afrique. Je tiens à féliciter tous les collaborateurs du Groupe, en Guinée et au Maroc, qui ont permis la concrétisation de ce projet phare, et qui ont su rester motivés et mobilisés malgré les difficultés engendrées par la pandémie du Covid-19. La mine de Tri-K témoigne du savoir-faire et de l’excellence opérationnelle de toutes nos équipes ainsi que du soutien des communautés locales. »

Toumi ajoute : « Je tiens à exprimer mes vifs remerciements au Ministère des Mines et de la Géologie guinéen, aux autorités locales de la région de Mandiana ainsi qu’à la SOGUIPAMI, pour leur appui et leur accompagnement dans la concrétisation de ce projet. Je suis heureux de compter parmi nos mines une nouvelle exploitation dotée d’une longue durée de vie, qui contribuera de façon active, grâce au Fonds de Développement Economique Local (FODEL), au développement de la région. Managem est fier de contribuer positivement au développement de l’industrie minière en Guinée et de se positionner comme un acteur majeur de la dynamique économique locale avec plus de 800 emplois à terme, tout en créant de la valeur partagée et durable pour nos investisseurs et toutes nos parties prenantes. »

Le Groupe Managem détient 85% de la société SMM (Société des Mines de Mandiana), titulaire du permis d’exploitation de Tri-K, en partenariat avec la SOGUIPAMI (Société Guinéenne du Patrimoine Minier).