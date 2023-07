Le royaume a exporté 73.000 tonnes de mandarines pour la campagne de commercialisation 2022-2023, à destination du Canada. Le Maroc totalise ainsi la moitié des importations canadiennes de mandarines pour la période s’étalant de septembre 2022 à avril 2023.

D’après les données d’EastFruit, durant les deux dernières années, le Canada est le seul pays à avoir maintenu une demande constante sur les mandarines « made in Morocco ». La Russie et les États-Unis, étant les deux autres plus importants importateurs de l’agrume, ont vu leur demande reculer pour la même période.

Le Maroc figure parmi les 5 plus grands exportateurs de mandarines dans le monde actuellement. Pour la campagne de commercialisation 2021-2022, le royaume a exporté 625.000 tonnes d’agrumes en ce sens, pour une valeur de 290 millions de dollars, plaçant le produit à la tête des fruits exportés par le Maroc.

Pour ce qui est des principaux fournisseurs du Canada, les exportations marocaines de mandarines se sont haussées de 45 % durant la campagne 2022-2023, alors que celles en provenance des USA ont grimpé de 40 %.