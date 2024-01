L’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) a organisé, ce 8 janvier, une conférence de presse pour présenter les derniers chiffres du marché automobile marocain. L’Infomédiaire était présent à l’événement.

En dépit des difficultés rencontrées par les acteurs du marché automobile au Maroc, les ventes de l’année ont maintenu une stabilité remarquable, atteignant 161.504 véhicules en 2023, marquant ainsi une légère augmentation de 0,1% par rapport à l’année précédente.

Selon les données présentées par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM) ce 8 janvier, 2023 a été marquée par un record d’achats pour les loueurs, représentant 30% du marché. La reprise du secteur du tourisme a joué un rôle crucial dans cette performance.

Dacia en pole position

Le Top 10 des marques de véhicules particuliers les plus vendues en 2023 place Dacia en tête du marché au Maroc avec 33.830 ventes, représentant une part de marché de 23,3%. Elle est suivie de près par Renault avec 22.553 ventes (15,5% de PDM), Hyundai avec 13.884 ventes (9,6% de PDM), Peugeot avec 12.026 ventes (8,3% de PDM), Volkswagen avec 8.699 ventes (6% de PDM), Opel avec 7.308 ventes (5% de PDM), Citroën avec 5.923 ventes (4,1% de PDM), Kia avec 5.328 ventes (3,7% de PDM), Toyota avec 4.595 ventes (3,2% de PDM) et Audi avec 4.432 ventes (3,1% de PDM).

Évolutions segmentaires

En ce qui concerne les tendances du marché, on observe une régression de -3,5% de la demande sur le segment des citadines par rapport à 2022, tandis que les SUV/4×4 ont affiché une croissance significative de 6,9%. Les baisses les plus notables ont été enregistrées dans les segments des mini-citadines (-19,2%), des routières/executives (-12%) et des micro-citadines (-32%). À l’inverse, les voitures sportives ont enregistré une demande importante (75,9%), suivies par les berlines de luxe (46,5%), les compactes (17%) et les ludospaces/vans (1,3%).

En ce qui concerne les ventes par ville, Casablanca domine le marché avec 40,7% des immatriculations, suivi par Rabat (10,7%), Agadir (7,9%), Marrakech (7%), Tanger (5,4%), Fès (4,2%), Meknès (3,1%), Kénitra (3%), Mohammedia (2,9%) et Oujda (2,6%).

Le diesel a toujours la côte

Par type de motorisations, la demande pour les véhicules diesel demeure forte, représentant 85,5% du marché. Les motorisations essence constituent 10,1% du marché, tandis que les véhicules hybrides électriques connaissent une croissance modeste mais constante, représentant 3,8% des ventes totales. Cette répartition souligne la préférence persistante des consommateurs marocains pour les moteurs diesel.