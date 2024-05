Les ventes automobiles au Maroc ont viré au vert à fin avril 2024. Alors que le secteur avait connu une baisse de 3,09% un mois auparavant, les ventes ont progressé de 6,28%, soit un total de 13.268 véhicules écoulés.

Selon les données de l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), le segment VP a affiché une hausse de 5,57% à 11.906 voitures et celui des VUL a progressé de 12,94% à 1.362 unités.

Par marques, le top 10 du segment des VP continue d’être dominé par Dacia avec une part de marché de 25,03%, soit 2.980 nouvelles immatriculations à fin avril 2024, suivie de Renault qui a écoulé 1.577 nouvelles unités (part de marché de 13,25%), Peugeot (979 ventes et 8,22% PDM), Hyundai (971 ventes et 8,18% PDM), Volkswagen (721 ventes et 6,06%), Opel (679 ventes et 5,70% PDM), Citroën (581 ventes et 4,88% PDM), Kia (431 ventes et 3,62% PDM), Fiat (393 ventes et 3,30% PDM) et Skoda (389 ventes et 3,27% PDM)

Pour ce qui des VUL, Renault a écoulé 401 unités (29,44% PDM) durant ladite période. Ford vient en second lieu avec 205 ventes (15,05% PDM), suivi par DFSK (142 véhicules écoulés et 10,43%), Toyota (134 ventes et 9,84% PDM) et Fiat (110 ventes et 8,08% PDM).

S’agissant du segment premium, BMW vient en tête avec 344 ventes (2,89% PDM), suivi par Audi (320 ventes et 2,69% PDM) et Mercedes (214 ventes et 1,80% PDM).