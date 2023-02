Comment le marché de l’immobilier s’est-il comporté au cours de l’année écoulée et quelles perspectives se profilent pour ce secteur au titre de l’exercice 2023? Des éléments de réponse sont apportés par le bilan dressé par le site spécialisé Mubawab.com qui vient de faire le point sur le bilan au quatrième trimestre 2022 du marché marocain, en se projetant par rapport à l’orientation que prendraient les prix au cours des prochains mois.

D’emblée, il ressort du Guide Mubawab que les prix, tant de l’ancien que du neuf, se sont inscrits en hausse au 4e trimestre 2022, comparés à la même période de l’année précédente.

Les prix des villas anciennes ont augmenté de 5,2%, est-il indiqué, alors que pour les appartements anciens, les prix entre le 3e et le 4e trimestre 2022 ont augmenté de 0,9%. En glissement annuel, le prix global de l’ancien s’est déprécié de -3,5% avec une baisse de -5,8% pour les villas et une stabilité pour les appartements, ajoute la même source.

D’après les mêmes données, le prix du neuf s’aligne sur les mêmes tendances que celui de l’ancien. Au 4e trimestre 2022, le prix global du neuf a augmenté de 0,8%, avec une augmentation de 2,5% pour les villas et une faible baisse de -0,3% pour les appartements. En glissement annuel, le prix global du neuf a connu, en moyenne, un bond de 4,3%, avec une augmentation de 9,9% pour les villas et une baisse de -2,1% pour les appartements.

Le Guide fait ressortir que Casablanca, Agadir et Marrakech sont les villes où les prix sont les plus stables pour les appartements, enregistrant des évolutions de prix minimes comprises entre -1% et +1%. Pour les villas, ce sont les villes de Temara, Salé, Tanger et Casablanca qui font preuve d’une certaine stabilité dans les prix pour ce dernier trimestre de l’année 2022 avec des évolutions comprises entre +/-4%.

Quelle trajectoire pour les prix?

Pour Casablanca et Agadir, il est prévu que les prix des appartements connaissent une hausse de, respectivement, 1,84% et 2,81% en mars.

Pour Marrakech et Rabat, la tendance s’inverse puisque les prix des appartements vont baisser de, respectivement, 1,1% et 1,3% en mars; prévoit Mubawab, soulignant toutefois que les « résultats peuvent être fluctuants et ne pas suivre la tendance indiquée au vu de l’instabilité du marché et du contexte actuel ».