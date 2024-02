La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) vient de publier le classement annuel des trois banques Intermédiaires en Valeurs du Trésor (IVT) les plus actives sur le marché des bons du Trésor (BDT) au titre de l’année 2023.

Ainsi, Attijariwafa Bank occupe la première place des banques IVT les plus performantes, suivie de la Banque centrale populaire (BCP) et Société générale Maroc (SGMA), précise la DTFE dans un communiqué.

Ce classement est établi sur la base de l’évaluation de l’activité de ces banques et qui prend en considération la qualité d’animation des marchés primaire et secondaire des bons du Trésor et de participation aux opérations de gestion active de la dette intérieure, le respect des engagements de cotation électronique des bons du Trésor et la qualité du conseil fourni et des informations communiquées par lesdites banques à la Direction du Trésor.