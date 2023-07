La paire USD/MAD s’est appréciée cette semaine de 0,75% après 3 semaines de baisses successives passant de 9,68 à 9,75, ressort-il de note « Weekly MAD Insights – Currencies » d’Attijari Global Research (AGR) de la période du 17 au 21 juillet.

À l’origine de cette évolution, un double effet positif soit un effet panier positif de 0,56% en lien avec la correction de l’Euro à l’international et un effet liquidité positif de 0,19%, précise AGR dans cette note. Les spreads de liquidité ont augmenté de 19 points de base (pbs) passant de -0,38% à -0,19% cette semaine. Ces derniers demeurent négatifs à des plus bas d’un an, soutenus par les flux export de l’activité touristique et les transferts Marocains Résidant à l’étranger (MRE) qui caractérisent cette période estivale.

Malgré la correction baissière de l’EUR/USD, les analystes d’AGR anticipent un repli de la parité USD/MAD sur un horizon très court terme et recommandent aux exportateurs de se couvrir sur un horizon de 1 mois.

L’appréciation du dirham devrait être soutenue par un effet marché positif en lien avec la hausse des flux exports durant la période estivale.