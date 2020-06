La Confédération marocaine de l’Agriculture et de Développement rural (COMADER) a annoncé, lundi, avoir initié la création de nouveaux marchés à bestiaux pilotes à la hauteur des objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030, et ce en partenariat étroit avec le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, la COMADER indique que l’inauguration du marché à bestiaux pilote de Souk Tlet à Azrou est le fruit d’une collaboration entre la COMADER, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts -département de l’Agriculture- et les autorités provinciales relevant de la Wilaya de Fès-Meknès.

Ce marché répond aux mesures sanitaires décrétées par les autorités compétentes et se caractérise par des installations qui permettent une évolution des souks de bétail hebdomadaires vers des marchés à bestiaux modernes, aménagés et dotés d’équipements à même de valoriser au mieux le potentiel génétique du bétail et créer une véritable bourse des prix, ajoute la même source.

En outre, les marchés à bestiaux pilotes sont clôturés dans une zone électrifiée, proche d’une adduction d’eau potable, encadrés par des aires de circulation visiblement tracées et dotés de box individuels où chaque éleveur met à la vente ses animaux (bovins, ovins, caprins), explique le communiqué.

Ils disposent également de blocs sanitaires à l’entrée et à la sortie des souks avec installation de points d’eau, ainsi que d’un pont bascule pour la pesée des animaux et permettent l’accès aux souks seulement aux animaux identifiés (portant des boucles), ajoute la même la COMADER.

Outre la tenue d’un registre où sont inscrites toutes les entrées, sorties, ventes, achats de bétail afin de garantir la traçabilité, un manuel de procédures indique au gestionnaire du souk l’ensemble des directives permettant de maintenir le souk au niveau des standards requis, précise-t-on de même source.

La COMADER souligne, par ailleurs, que les présidents des interprofessions agricoles membres de la COMADER sont tous mobilisés afin de sensibiliser et impliquer tous les acteurs concernés dans ce processus de modernisation et d’étendre cette expérience à toutes les régions du pays avec le soutien des ministères de l’Agriculture et de l’Intérieur, et des collectivités régionales, provinciales et locales.