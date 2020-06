Quelque 290 Marocains bloqués aux Emirats arabes unis suite à la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes en raison de la pandémie du nouveau Coronavirus ont été rapatriés, lundi, dans le cadre d’une opération prise en charge par les autorités marocaines.

Dans une déclaration, le Consul général du Royaume à Dubaï, Abderrahim Rahali, a indiqué que cette opération s’est déroulée dans de “bonnes conditions”, faisant état d’une coordination avec les autorités émiraties pour assurer le rapatriement, en toute sécurité, des Marocains bloqués aux Emirats arabes unis depuis mars dernier.

L’opération s’est déroulée dans le respect total des mesures de précaution et du protocole sanitaire en vigueur pour garantir un accueil sécurisé pour ces passagers, a-t-il poursuivi, indiquant que le vol a été opéré par un avion de la Royal Air Maroc (RAM) à destination de l’aéroport international d’Agadir-Al Massira.

De nombreux rapatriés ont fait part de leur soulagement et de leur joie de regagner la mère patrie et de leur satisfaction, exprimant leurs remerciements au Roi Mohammed VI pour cette initiative généreuse.

Le gouvernement, conformément aux orientations du Roi Mohammed VI, a pris en charge tous les frais liés à la mise en œuvre du programme de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger.

Les autorités marocaines prendront également en charge tous les frais liés au logement et aux tests de dépistage au nouveau coronavirus dans le respect le plus strict du protocole sanitaire en vigueur pendant les jours de confinement de ces bénéficiaires au Maroc.

Des centaines de Marocains bloqués à l’étranger ont regagné le Maroc à bord de plusieurs vols en provenance de l’Algérie, de la région espagnole d’Andalousie, de Madrid, de Barcelone et des Iles Canaries, ainsi que d’Istanbul. Ces opérations de rapatriement se poursuivront et devront concerner prochainement d’autres régions et pays.