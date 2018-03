Infomédiaire Maroc – Le 15 mars dernier, le Comité de candidature Maroc 2026 avait déposé, au siège de la FIFA à Zurich, le dossier de candidature du Maroc pour organiser la Coupe du Monde en 2026.

Et dans ce ‘‘bid book’’ marocain, dont le contenu a été dévoilé par la Fifa sur son site officiel, figure la lettre du Roi Mohammed VI adressée au président de la Fifa, Gianni Infantino. Dans cette lettre, datée du 2 mars 2018, le Souverain exprime, en son nom propre et au nom du peuple marocain, son soutien inconditionnel pour abriter cette compétition planétaire.

‘‘La 5ème candidature de mon pays à accueillir la Coupe du monde témoigne de la grande passion que le peuple marocain et tous les pays africains ont pour le football, ainsi que de leur engagement pour les valeurs suprêmes sur lesquelles repose ce jeu’’, a affirmé le Roi.

Et d’ajouter que le Royaume est désireux d’abriter cette grande manifestation dans un esprit de paix et de tolérance, soulignant la disposition du Maroc à organiser l’édition 2026 et à répondre aux aspirations et aux objectifs fixés récemment par la FIFA.

Rédaction Infomédiaire